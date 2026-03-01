Bunlar da ilginizi çekebilir

106’sı diğer trafik suçlarından oluşuyor.

3’ü aracın ışık kurallarına uymamak ve

11’i trafik levha ve işaretlerine uymamak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 380 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 44 araç ise trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 990 araç sürücüsü kontrol edildi.

