Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 990 araç sürücüsü kontrol edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 380 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 44 araç ise trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
184’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
6’sı sigortasız araç kullanmak,
1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
13’ü muayenesiz araç kullanmak,
35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
11’i trafik levha ve işaretlerine uymamak,
2’si elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak,
1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,
3’ü aracın ışık kurallarına uymamak ve
106’sı diğer trafik suçlarından oluşuyor.