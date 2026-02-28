Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Akdeniz ve Orta Doğu’da yeniden tırmanan İsrail–ABD–İran gerilimine ilişkin yazılı açıklama yaparak, askeri hamlelerin bölgesel güvenliği daha da kırılgan hale getirdiğini belirtti.

Açıklamada, karşılıklı ateş ve misilleme söylemlerinin yeni çatışma risklerini büyüttüğü ve sivillerin hayatını doğrudan tehdit ettiği ifade edilerek, askeri gerilimlerin uzun vadede halklara yıkım, göç ve acı getirdiği vurgulandı. Her can kaybının yalnızca bir istatistik olmadığı, bir ailenin ve toplumun geri dönülmez kaybı anlamına geldiği kaydedildi.

CTP, şiddetin ve askeri tırmanmanın normalleştirilmesinin Akdeniz havzasını kalıcı bir istikrarsızlık kuşağına dönüştürme tehlikesi taşıdığına dikkat çekerek, bölgesel ve küresel aktörlerin gerilimi artıracak adımlar yerine uluslararası hukuka dayalı diyalog kanallarını güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Parti açıklamasında, çözümün askeri tırmanmada değil diplomasi ve müzakere zemininde olduğu ifade edilerek, Akdeniz’de kalıcı istikrar ve kapsamlı barışın enerji güvenliğinden ticarete, çevresel iş birliğinden insani güvenliğe kadar tüm alanlarda bölge halklarının ortak yararına olacağı vurgulandı.

CTP, sivillerin korunmasını, çatışmasızlık rejiminin tesis edilmesini ve kapsamlı barış müzakerelerinin derhal başlatılmasını savunduklarını belirterek, Akdeniz’in geleceğinin savaşta değil barışta, istikrarda ve ortak akılda olduğunu kaydetti.