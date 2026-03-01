Narenciye İhracatçı Birlikleri, Güzelyurt ve Mağusa limanındaki ihracat işlemlerinde görev yapan tarım çalışanlarına yeterli mesaileri verilmeden çalışmalarının beklendiğini savunarak; hükmetten tarım personelinin ihracat sürecinde karşılaştığı "engellerin" ivedilikle giderilmesini talep etti.

Narenciye İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamada, ihracatın belirli süreler içerisine sıkıştırılmasının büyük maliyetlere yol açtığı kaydedildi ve bunun "ürünlerin ihracatına engel koymak anlamına geldiği" ileri sürüldü.

Narenciye ihracatında 2024 yılına kadar çeşitli sorunlar yaşanmasına rağmen bu sıkıntıların aşıldığı ifade edilen açıklamada bir sonraki sezona yetişmek için hazırlıklar yapıldığı ve böylece üreticilerin sektörde kalmaya devam edebildiği kaydedildi.

2024 yılı başı itibarıyla gündeme gelen “vektör böcek” varlığının sektörü büyük bir sıkıntı içerisine soktuğu belirtilen açıklamada, alınan yanlış kararlarla firmaların zarar ettirildiği ve o günden bugüne ihracatın büyük sıkıntılarla yapılmaya çalışıldığı savunuldu.

Güzelyurt ve Mağusa Limanı'ndaki tarım çalışanlarının önünü açmak yerine yeterli mesaileri verilmeden çalışmalarının beklendiği ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İhracatın belirli süreler içerisine sıkıştırılması büyük maliyetlere yol açmakta, ürünlerin ihracatına engel koymak anlamına gelmektedir. Üç gün önce Gazimağusa Limanı’nda 20 tır hazır narenciye ürününe işlem yapılmamış, ürünler limanda bir gün bekletilmiştir. Ülkemizden Türkiye’ye şehirlerası otobüs servisleri gibi saat başı kalkan gemiler maalesef bulunmamaktadır. Hükümet saat 20.00’de limana gelmeyen ürünlerin ihracatı için memurların çalışmasının önünü açacak önlemleri (mesai uygulaması veya ek personel gibi) maalesef almamaktadır.”

Milyonlarca liralık ürünlerin tırların içinde bekletildiği ve gemiler boş gönderildiği belirtilen açıklamada, sorunun çözümü konusunda hiçbir yol kat edilmediği öne sürüldü.

Açıklamada“Talebimiz hükümetin ivedilikle bu alanda çalışan tarım personelinin önünü en uygun şekilde açarak ihracatın engellenmemesidir.” denildi.