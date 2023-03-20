Ülkede dün akşam ve gece yarısı meydana gelen üç trafik kazasından ikisinin nedeni alkollü sürüş olarak belirlenirken üç kazada toplam beş kişi yaralandı.

-Lefkoşa-Girne ana yolunda yoldan çıkıp takla atan araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece, Lefkoşa-Girne ana yolunda Mithat Tarım (E-29) yönetimindeki ME 438 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkarak çelik bariyerlere çarptıktan sonra, takla atarak 2 metre derinliğindeki çukura düştü.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Mithat Tarım ve araçta yolcu olarak bulunan Zeyferan Selen (K-22) ve Songül Selen (K-11), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, müşahede altına alındı.

-Alkollü sürücünün yaptığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda bugün 00.30 sıralarındaki kazada 63 miligram alkollü içki tesisi altında olduğu saptanan Ferdi Özlütıraş (E-40), RE 734 plakalı salon aracıyla batı istikametine seyrettiği sırada, sanayi bölgesi çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek beton sete çarptı.

Kazada yaralanan, araçta yolcu olarak bulunan Ebru Özlütıraş (K-37), Ali Emir Özlütıraş (Ç-12) ve Aras Özlütıraş (Ç-9) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, müşahede altına alındı.

-İskele’de alkollü sürücü kaza yaptı

İskele’de ise, Long Beach Çemberi civarında bulunan Yonca Sokak’ta, Kıkachuwu Azıh (E-32) 110 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SF 907 plakalı salon araç ile seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Araç sürücüsü Azıh tutuklandı.