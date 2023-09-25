Polis Genel Müdürlüğü, 18-24 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık trafik kazası raporunu paylaştı. Buna göre, bir haftada 71 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 24’ü yaralanma, 47’si hasarla sonuçlanırken, 34 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (22) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (12), yakın takip (11) ve diğer etkenler (8) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4 milyon 660 bin 500 TL iken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa 15, Gazimağusa ve Girne 23, Güzelyurt 6 ve İskele ise 4.

TRAFİK DENETİMLERİ... 16 BİN 30 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ

Ülke genelinde 18- 24 Eylül tarihleri arasında polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 16 bin 30 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 462 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat ( 543 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 27 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 167 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 70 ), Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak ( 252 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 70 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 60 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 5 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 73 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 48 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 5 ) ve 118 diğer trafik suçları”