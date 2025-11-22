Polis Genel Müdürlüğü, trafikte uyuşturucu etkisi altında araç kullanımını önlemek amacıyla yeni denetim uygulamasını devreye aldı. Artık şüpheli sürücülere yapılan alkol testinin ardından gerek görülürse uyuşturucu tespit kiti de uygulanacak. Yeni denetim uygulaması kapsamında ilk kontroller bu gece gerçekleştiriliyor.

Test kitinde pozitif sonuç çıkması durumunda sürücüler, biyolojik örnek alınması için hastaneye yönlendirilecek. Numunelerin laboratuvar analizleri tamamlandıktan sonra sonuçlar doğrulanacak ve sürücüler hakkında dosya hazırlanarak mahkemeye sevk edilecek.

Yeni düzenlemeyle uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın cezaları artırıldı. Sürücülere asgari ücretin 15 katına kadar para cezası verilebilecek, üç yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek veya her iki ceza birlikte uygulanabilecek. Mahkeme, sürücünün ehliyetini 12 aya kadar geri alma yetkisine de sahip olacak.