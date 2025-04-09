ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerinin ikinci dalgası yürürlüğe girdi. Trump, ülkelerin kendileriyle anlaşma yapmak için yalvardığını söyledi, argo ifade kullandı.

“Bu ülkeler beni arıyor ve benim ...... öpüyor. Anlaşma yapmak için ölüyorlar. ‘Lütfen, lütfen efendim, anlaşma yapalım. Her şeyi yapacağım. Her şeyi yapacağım efendim’ diyorlar.”

Öte yandan, ne Trump yönetiminin ne Çin’in ticaret savaşında geri adım atmamasıyla artık Çin'den ithal edilen ürünlerden yüzde 104 oranında gümrük vergisi alınacak.

“Günde iki milyar dolar”

Trump ise söz konusu vergilerden sonuç almaya başladıklarını öne sürdü.

“Gümrük vergileriyle bir servet kazanıyoruz. Günde iki milyar dolar. İnanabiliyor musunuz? Bana günde iki milyon dolar demişlerdi”

ABD Başkanı ayrıca, gümrük vergilerinin çok özel olarak hazırlandığının altını çizdi ve vergi altındaki ülkelerin anlaşma yapmak için sıraya dizildiklerini söyledi.

"Çok özel anlaşmalar"

“Ve biz bunlara hazır değil, özel olarak hazırlanmış anlaşmalar dediğim anlaşmaları yapmada çok iyi gidiyoruz. Bunlar özel olarak hazırlanmış, çok özel anlaşmalar. Şu anda Japonya anlaşma yapmak için buraya uçuyor. Güney Kore anlaşma yapmak için buraya uçuyor ve diğerleri de buraya uçuyor.”

Trump "Amerika’yı artık sömüremeyecekler" mesajı verdi.

“ Bu inanılmaz bir şey. Bu... diğer ülkeler, özellikle Çin tarafından, ama diğerleri, sadece Çin değil, diğerleri tarafından bize karşı uzun yıllardır kullanılan bir şeydi ve bizi sömürdüler, bizi dolandırdılar ve açıkçası ölüme terk ettiler. Ve inanıyorum ki eğer sizin başkanınız olmasaydım, bu ülkenin daha önce hiç yaşamadığı türden sorunları olurdu.”