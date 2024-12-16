Trump, Türkiye’nin büyük bir güç olduğunu ve çok kuvvetli-güçlü bir ordusu olduğunu belirtti. Trump’tan gelen Suriye açıklaması şöyle:

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin arkasında Türkiye var. Erdoğan çok zeki biri. Bunu binlercce yıldır istiyordu ve başardı. Kimse gerçekten kazananın kim olduğunu bilmiyor ama bence Türkiye kazandı. Erdoğan çok zeki ve sert bir adam. Türkiye çok fazla can kaybı olmadan dostane olmayan bir şekilde kontrolü ele geçirdi. Esad bir kasaptı. Çocuklara neler yaptığı gördük.