Trump, ulusal bir enerji acil durumu ilan eden ve ABD’nin stratejik petrol rezervini yeniden doldurmayı planlayan bir emir imzaladı, ancak Çin’e özgü tarifeleri açıklamaktan kaçındı.

Petrol piyasası ayrıca soğuk hava koşulları, ABD’nin Rusya’nın petrol endüstrisine uyguladığı yaptırımlar ve İran ve Venezuela’ya yönelik olası yaptırımlar gibi diğer faktörlerden de etkileniyor.

Petrol, tüccarlar Başkan Donald Trump’ın Kanada’ya tarife tehdidi ve iç enerji üretimini artırma planları da dahil olmak üzere bir dizi taahhüt ve yürütme emrini sindirdikçe kazanç ve kayıplar arasında dalgalandı.

Brent, üç günlük kayıpların ardından varil başına 80 doların üzerinde işlem görürken, Batı Teksas Petrolü 77 dolara yakın seyrediyor. Trump, gelecek ayın başında ham petrol üreticileri Kanada ve Meksika’ya yüzde 25’e kadar gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu ve ulusal enerji acil durumu ilan eden bir emir imzaladı.

Yine de Trump, göreve geldiği ilk gün Çin’e özgü vergileri açıklamaktan kaçındı ve bunun yerine yönetimine küresel çapta haksız ticaret uygulamalarını ele almasını emretti.

Kuzey Yarımküre’deki soğuk havanın daha yüksek ısıtma talebine yol açması ve ABD’nin Rusya’nın petrol endüstrisine uyguladığı geniş yaptırımların küresel akışları altüst etmesinin ardından ham petrol, yıla güçlü bir başlangıç ​​yaptı. Trump’ın Hazine Bakanlığı adayı, Moskova’ya yönelik önlemlerin artırılmasını destekleyeceğini söyledi; bu da daha fazla aksama anlamına gelebilir. Ayrıca İran ve Venezuela’ya yaptırım olasılığı da var.

Kanada’ya ek vergi ABD’ye de zarar verebilir

ABD, günde yaklaşık 4 milyon varil Kanada ham petrolü ithal ediyor ve Goldman Sachs Group Inc. ile Kanada’nın petrol endüstrisi daha önce tarifelerin ABD tüketicileri için daha yüksek benzin ve enerji maliyetlerine yol açacağı konusunda uyarmıştı.

Başkan Donald Trump, 1 Şubat’a kadar Meksika ve Kanada’ya yüzde 25’e varan tarifeler koymayı planladığını söyleyerek, ABD’nin iki yakın komşusunun ülkeye göçmen ve uyuşturucu akışına izin verdiği iddiasını yineledi. Trump, 1980’lerden beri görülmemiş düşük seviyelere ulaştıktan sonra ABD stratejik petrol rezervini “en üst” seviyeye çıkarmayı planladığını söyledi ve Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme emrini imzaladı. Ayrıca, ABD kıyı sularının çoğunda sondajı etkili bir şekilde engelleyen açık deniz petrol ve gaz kiralama yasaklarını iptal etti.

Diğer eylemler arasında, elektrikli araç zorunluluğunu sona erdirme emri yer alırken, blok tarifelerden kaçınmak istiyorsa Avrupa Birliği’nin daha fazla ABD petrolü ve gazı satın alması çağrısını yineledi.

Bu arada Yemen merkezli Husiler, İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasına yanıt olarak Kızıldeniz bölgesindeki ABD ve İngiltere gemilerine saldırmayı bırakacaklarını söyledi. Husilerin saldırıları bir yıldan uzun sürdü ve küresel ticareti altüst etti.