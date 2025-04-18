Başkanlığının ilk günlerinde şok edici bir hamle yapan Donald Trump, 90 gün boyunca neredeyse tüm dış yardımları donduran bir yürütme emri imzaladı.

Bu emrin programların "Amerikan çıkarlarıyla" uyumlu olduğundan emin olmak için gözden geçirilmesi amacıyla verilidiği öne sürüldü.

EN AZ 20 MİLYON İNSANIN HAYATINI ETKİLEDİ

Bu karar, ilk olarak 2003 yılında Başkan George W. Bush tarafından sunulan ve on milyonlarca hayat kurtaran Acil Durum AIDS Yardım Planı'na (PEPFAR) sağlanan fonların durdurulması anlamına geliyordu.

Trump'ın kararı dünya çağında tedarik ve tedavileri aksatarak en az 20 milyon insanın hayatını etkiledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha sonra bazı hayat kurtarma hizmetlerinin devamı için muafiyet kararı çıkarsa da, bunun sahada nasıl uygulandığı veya uygulanıp uygulanmadığı henüz bilinmiyor.

AIDS SALGINI DURDURULABİLİR MİYDİ?

Yetkililer, dünyanın 2030 yılına kadar küresel AIDS salgınını sona erdirme yolunda olduğunu ancak bu kesintiler ve aksamalar devam ederse bunun "imkansız" olacağını söylüyor.

The Independent'ın UNAIDS verilerinden yaptığı hesaplamalar, eğer fon sağlanmazsa ve hastalığın yayılım hızı değişmezse, AIDS ile ilişkili ölümlerin on yılın sonuna kadar 4 milyonu bulacağını ortaya koydu.

ÖLÜMLER YIKICI SEVİYELERE ULAŞABİLİR

Durum aynı şekilde seyretmeye devam ederse salgın bir kez daha 1990'ların ve 2000'lerin başındaki yıkıcı seviyelere ulaşabilir.

Ayrıca 1 milyonu çocuk olmak üzere 6 milyon yeni kişi enfekte olacak.

UNAIDS'in başkan yardımcısı Angeli Achrekar, "Her gün 2 bin 300 yeni enfeksiyondan bahsediyoruz, bu sayıya devam edersek AIDS'in sonuna ulaşmamız mümkün değil. Bu yeni enfeksiyon sayılarıyla musluğu kapatamayız." diye konuştu.

"HASTANELER GERİ ÇEVİRİYOR"

PEPFAR'ın ulusal HIV harcamalarının en az yüzde 60 ve yüzde 70'ini finanse ettiği iki ülke olan Zimbabve ve Uganda'da sağlık çalışanları malzemelerin azaldığını, kliniklerin kapandığını, devlet hastanelerinin hastaları geri çevirmek zorunda kaldığını ve insanların öldüğünü söylüyor.

Uganda'da alternatif bir adım atılmazsa HIV ile ilişkili ölüm sayısı 2030 yılına kadar beş katına, yeni enfeksiyon sayısı ise neredeyse dört katına çıkabilir.