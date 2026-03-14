ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformundan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "Birçok ülke, Hürmüz Boğazı’nı açık tutmak için Amerika Birleşik Devletleri ile iş birliği içinde bölgeye savaş gemileri gönderecek" ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımında ABD kuvvetlerinin operasyonel baskısını artıracağını belirterek, "Amerika kıyı şeridini yerle bir edecek ve İran gemilerini denizde batırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Şartlar ne olursa olsun Hürmüz Boğazı’nın en kısa sürede "açık, güvenli ve serbest" hale getirileceğini savundu.

İran'ın askeri kapasitesinin büyük oranda etkisiz hale getirildiğini iddia eden Trump, boğazdaki kısıtlamalardan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelere seslendi. Bu ülkelerin ABD ile koordineli olarak bölgeye savaş gemileri göndermesi gerektiğini belirten Trump, çok uluslu bir güçle İran kaynaklı tehditlerin tamamen sonlandırılacağını ileri sürdü.