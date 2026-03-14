Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin “Kıbrıs’ta İnsan Hakları” başlıklı 2026 tarihli raporuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın konuyla ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, 'Kıbrıs'ta İnsan Hakları' ile ilgili 2026 tarihli raporunun 20. paragrafında 'karma evlilikler'den doğan Kıbrıslı Türk çocukların yurttaşlık başvurularının geciktirilmesini ve reddedilmesini üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Yüksek Komiser, bu durumun, söz konusu çocukların, AB içinde, seyahat özgürlüğünün ve başta eğitim fırsatları olmak üzere, gerekli hizmetlere erişiminin sınırlanması sonucunu doğurduğunu vurguladı.

Komiser, ayrıca, güneydeki hükumetin Şubat 2024'te yurttaşlık kriterleri konusunda yaptığı değişikliğin kamuya açık olmamasının (gizli tutulmasının) bilgi edinme hakkı açısından endişe yarattığının altını çizdi.

Hep söyledik, hep söylemeye devam edeceğiz. Karma evliliklerden doğan çocuklarımızın AB yurttaşlığı hakkı bir insan hakları meselesidir ve bu ihlalin kaldırılması için mücadele tüm platformlarda devam edecektir"