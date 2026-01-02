ABD Başkanı Donald Trump, İran'da ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, Tahran yönetiminin göstericilere şiddet uygulaması halinde ABD’nin devreye gireceğini ve protestocuların “yardımına koşacağını” söyledi.

Trump, Truth Social'daki paylaşımında, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadesini kullandı.

Ayrıca Washington'un harekete geçmeye hazır olduğunu da açıkladı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere, "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru da yaralanmıştı.

1 Ocak'ta Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda da 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.