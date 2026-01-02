Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından yurdun birçok yerinde dondurucu soğuklar etkili oluyor.

İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar sıfırın altına düştü ve eksi 20 derecelere kadar geriledi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışıyla birlikte kent soğuk havanın etkisi altına girdi.

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü kentteki baraj, göl ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Devrekani ilçesine bağlı Başakpınar köy sınırlarından doğan ve Daday, Seydiler, Ağlı, Pınarbaşı, Cide ve Azdavay ilçeleri ile Küre Dağları Milli Parkından geçerek Karadeniz'e dökülen Devrekani Çayı da soğuk hava nedeniyle dondu.

Küre Çayı'nın da beslediği Beyler Barajı ve Kulaksızlar Barajı'nın yüzeyi de tamamen dondu.

Yüzeyi buzla kaplanan çay, yağan karla da beyaza büründü.

SİVAS

Sivas’ta dün akşam saatlerinde etkisini yitiren kar yağışının ardından hava sıcaklığı düştü.

Termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü.

Sivas’tan doğarak Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak, kısmen dondu.

Sibirya soğuklarını andıran kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

ANKARA

Ankara’da dün gece etkili olan kar yağışının ardından ayaz etkisi gösterdi.

Hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü.

Türkiye buz kesti, termometreler eksi 20'yi gördü 8IHA

Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park’ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi.

Park’ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı.

SAMSUN

Şehir merkezine yılın ilk karı düşerken akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış yolları kısa sürede beyaza bürüdü.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Samsun Valiliği'nce bugün okullar tatil edildi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, buzla kaplı kaldırımlar ve yollar nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji'nin verilerine göre kentte sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının hafta sonu artması bekleniyor.

ELAZIĞ

Elazığ'da iki gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları belirgin şekilde düştü.

Sıcaklıkların eksi 13 derecelere inmesiyle birlikte kent genelinde don olayı görüldü. Soğuk havanın etkisiyle birçok noktada süs havuzlarının yüzeyi buzla kaplandı.

Özellikle Kültür Park'ta bulunan süs havuzlarının tamamen donduğu görüldü.

ESKİŞEHİR

Dün gece hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de, ayaz ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde hava soğukluğunun eksi 9 dereceye düştüğü kent merkezinden gecen Porsuk Çayı'nın büyük bölümünün yüzeyi buzla kaplandı.