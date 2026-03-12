Trump, Air Force One uçağından indiği sırada pistte gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın neredeyse "yolun sonuna" geldiğini savunarak, "Bu, bunu hemen bitireceğimiz anlamına gelmez ama durumları öyle." dedi.

İran'ın donanması, hava kuvvetleri ve kontrol sistemleri olmadığını öne süren Trump, ülkede "serbest şekilde hareket ettiklerini" iddia etti.

Trump, boğazları yakından izleyeceklerini belirterek, "Boğazlar çok iyi durumda. (İran'ın) Tüm gemilerini batırdık. Bazı füzeleri var ama çok fazla değil. Bence çok iyi durumdayız." diye konuştu.

- "Orada ne yaptığını bilen birini görmek istiyoruz"

Asıl meselenin "kazanmak" olduğunu vurgulayan Trump, "Haberleri izliyorum. Çoğu insan zaten kazanıldığını söylüyor. Sadece ne zaman olacağı sorusu var. Ne zaman duracağız? Bunun yeniden büyümesine izin vermek istemiyoruz ve ideal olarak, orada ne yaptığını bilen birini görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Tahran'ın bazı bölgelerini ve diğer yerleri de vurabileceklerini belirterek, bunu yaparlarsa İranlıların ülkelerini yeniden inşa etmelerinin neredeyse imkansız hale geleceğini, ABD'nin bunu istemediğini söyledi.

Bir saat içinde İran'ın elektrik kapasitesini yok edebileceklerini ve İran'ın bunu yeniden inşa etmesinin 25 yıl süreceğini iddia eden Trump, "Bu yüzden ideal olarak bunu yapmayacağız." dedi.