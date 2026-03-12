Derya, Kıbrıs Türk Haber TV’de yayınlanan Net Bakış programında gazeteci Serdar Şengül’ün sorularını yanıtladı.

Türk F-16’larının adadaki varlığına ilişkin konuşan Derya, Türk F-16’larının varlığının yalnızca Kıbrıs Türk halkı için değil, Rum halkı için de güvenlik anlamı taşıdığını söyledi.

Yaptığı açıklamada bölgedeki askeri dengelerin önemine dikkat çeken Derya, güvenlik konusunun adadaki tüm toplumları ilgilendirdiğini ifade etti.

Derya ayrıca barış ve istikrarın korunmasının hem Kıbrıs Türkleri hem de Kıbrıs Rumları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Kıbrıs Postası