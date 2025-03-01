Washington Post gazetesi de daha önce Trump yönetiminin, Beyaz Saray'da Vladimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından Ukrayna'ya mevcut tüm askeri yardımları durdurmayı değerlendirdiğini bildirmişti.

Gazetenin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, “Tartışmalı görüşmeden kısa bir süre sonra Trump, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerine ABD'nin Ukrayna'ya mevcut silah teslimatını geçici olarak ya da tamamen durdurup durduramayacağını incelemeleri talimatını verdi” denildi.

Gazetenin Trump'ın bir danışmanına dayandırdığı haberine göre, ABD lideri şimdilik Zelenskiy'den daha fazla adım atmasını beklemek niyetinde olduğunu belirtti.

Trump ve Zelenskiy arasında Cuma günü Washington'da gerçekleşen görüşme bir tartışmaya dönüşmüştü. Fox News kanalının haberine göre, Amerikalı liderin kendisine saygısızlık yapıldığını düşündüğü tartışmanın ardından Trump Zelensky'i 'kovmuştu'. Nadir toprak metalleri anlaşmasının imzalanmasının iptal edildiği belirtilirken Trump, Zelenskiy'in Rusya ile olan anlaşmazlığı çözme konusundaki arzusunu görmediğini vurgulamıştı.