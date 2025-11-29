ABD Başkanı Donald Trump, Honduras'ta 30 Kasım'da yapılacak seçimlerde Ulusal Parti'nin başkan adayı tlfı Tito Asfura'ya açıktan destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "demokrasi savunucusu" olduğunu savunduğu Asfura'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı mücadelesini övdü. Ayrıca Asfura'nın rakipleri Rixi Moncada ve Salvador Nasralla'yı "komünizme yakın" olduklarını söyleyerek eleştirdi.

ABD Başkanı paylaşımında, "30 Kasım'da güzel Honduras ülkesinde yapılacak seçimlerde demokrasi sınanacak. Maduro ve uyuşturucu kaçakçısı teröristleri, Küba, Nikaragua ve Venezuela'yı ele geçirdikleri gibi başka bir ülkeyi daha mı ele geçirecekler?" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI KOMÜNİSTLERLE MÜCADELE"

"Honduras halkı bir kez daha kandırılmamalı. Honduras'ta özgürlüğün tek gerçek dostu Tito Asfura'dır." diyen Trump, "uyuşturucu kaçakçısı komünistlerle mücadele etmek ve Honduras halkına ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için" Tito ile birlikte çalışabileceklerini söyledi.

UYUŞTURUCU MAHKUMU ESKİ BAŞKANA AF

Donald Trump, diğer paylaşımında ise Honduras'ın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez'i 2024'teki uyuşturucu kaçakçılığı suçundan affetmeyi planladığını açıkladı.

Seçimi Tito'nun kazanması halinde Honduras halkına ABD'nin "çok destek vereceğini" belirten Trump "Ayrıca, çok saygı duyduğum birçok kişiye göre, çok sert ve haksız muamele gören eski Başkan Juan Orlando Hernandez'e tam ve eksiksiz bir af çıkaracağım." ifadelerine yer verdi.

Hernandez, Haziran 2024'te ABD'dejs uyuşturucu kaçakçılığı davasında 45 yıl hapse çarptırılmıştı. ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, 22 Nisan 2022'de ABD'ye teslim edilmişti.