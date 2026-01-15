Brent ham petrol vadelileri sabaha saatleri itibarıyla %2,5 düşüşle varil başına 63,75 dolar seviyesine geriledi. ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol fiyatı da aynı oranda kayıpla 59,62 dolara indi. Böylece her iki gösterge de bir önceki gün %1’in üzerindeki yükselişlerini büyük ölçüde geri vermiş oldu.

Trump’tan protestolar ve infaz iddialarına ilişkin mesaj

Trump, Çarşamba öğleden sonra yaptığı açıklamada İran’daki hükümet karşıtı protestolara ilişkin bilgi aldığını belirterek, ülkede protestocuların ölüm sayısının azaldığının kendisine iletildiğini söyledi. Ayrıca, İran yönetiminin geniş çaplı bir infaz planı yürüttüğüne inanmadığını ifade etti.

Bu açıklamalar, piyasalarda ABD’nin İran’a yönelik doğrudan askeri bir saldırı seçeneğinin masadan büyük ölçüde kalktığı algısını güçlendirdi. Böylece jeopolitik gerilimin petrol arzını sekteye uğratacağına yönelik kaygılar da kısa vadede azaldı.