Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda 62. madde uyarınca yaptığı konuşmada, hükümete eleştirilerde bulundu.

Erhürman, hükümetin 10 yıllık kalkınma programı hazırlayacağına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Ana muhalefet partisinin böyle bir çalışmadan bilgisi olmadığını, herhangi bir evrak ulaşmadığını dile getiren Erhürman, 10 yıl boyunca kimin iktidarda olacağının nasıl bilineceğini sordu.

“Böyle bir şey bilgiyi aşan bir şeydir” diyen Erhürman, bu kadar uzun vadede bir planın hiçbir ülkede uygulanmadığını, Türkiye’de yapılanın beş yıllık bir plan olduğunu söyledi.

Erhürman, bu planın Meclis’ten geçmesi gerekeceğini, hükümet programı olmadığını tüm kesimlerin dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Nüfus politikası olmaksızın plan yapılamayacağını dile getiren Erhürman, anadili Türkçe olmayan öğrenci sayısıyla ilgili örnekler vererek, bu sayının 2019 yılındaki orana göre dört kat artış gösterdiğini belirtti.

Enterkonnekte konusunda da temel şartın fizibilite olduğunu dile getiren Erhürman, fizibilitesi olmayan bir yatırımın nasıl yapılacağını sordu.

Erhürman, elektrik santrallerinin bakımının yapılmadığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

“Her türlü umut ihtimalini bertaraf etmeye hakkınız yoktur” diyen Erhüman, ek bütçedeki bazı rakamlara değindi.

İthalattan elde edilen KDV rakamlarını karşılaştırarak, bir aylık hesabın yüzde 113 saptığını söyleyen Erhürman, “Niyet mi kötüdür, aritmetik mi bilmiyorsunuz” diye sordu.

Hükümeti ciddiyetsizlikle suçlayan Erhürman, 15 günde ek bütçedeki hesapların saptığını savundu.

Erhürman, tahammül edilebilen noktanın ötesine geçildiğini, ihtiyaçlar dile getirildiğinde, para ve gelir olmadığının söylendiğini, o zaman paranın nereye gittiğini sordu.

CTP’nin sorduğu, kaç geçici işçi istihdam edildiği yönündeki soruya cevap verilmediğini söyleyen Erhürman, bu rakam ortaya çıktığında paranın da gittiği yerin görüleceğini savundu.