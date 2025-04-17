Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel hakkındaki hakaret içerikli açıklamasına tepki gösterdi.

Tuğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkının iradesini ve kimliğini yok sayan, bilgi ve nezaketten yoksun açıklamaları esefle kınıyorum.

Bu halk; tarih boyunca inancına, kültürüne, Türk kimliğine ve Anavatan Türkiye ile kurduğu güçlü bağa sahip çıkmış, sayısız bedel ödeyerek bugünlere gelmiştir. Bugün bu adada bir Türk varlığı varsa, bu; Kıbrıs Türkü’nün kararlılığı, direnci ve Anavatan’ıyla olan sarsılmaz gönül birliği sayesindedir.

Bu nedenle, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e yönelik mesnetsiz ifadeleri yalnızca bir kişiye yönelmiş sözler olarak değil; Kıbrıs Türk halkının iradesine, duruşuna ve Anavatanına duyduğu derin bağlılığa karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olarak görüyoruz.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağı; sadece siyasi değil, tarihi, kültürel ve gönülden gelen bir bağdır. Bu birliktelik, geçici tartışmalarla sarsılamaz, kırıcı söylemlerle gölgelenemez.

Kıbrıs Türk halkı bu gibi sorumsuz yaklaşımlara karşı her zaman olduğu gibi sağduyuyla, ama bir o kadar da kararlılıkla durmaya devam edecektir. Ayrıştırıcı değil birleştirici, dışlayıcı değil kucaklayıcı anlayışı savunmayı sürdüreceğiz.

Sayın Üstel’in liderliğinde yürütülen birlik ve dayanışma ruhu, her türlü karalama çabasına rağmen güçlenerek yoluna devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”