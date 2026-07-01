Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve bazı haber sayfalarında Belediye Meclisi’nde bilgi amaçlı sunulan 2026 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait gelir-gider tabloları üzerinden kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek açıklamada bulundu.

Başkan Tuğlu, şeffaflıktan hiçbir zaman çekinmediklerini, bugün de çekinmediklerini ifade ederek, Belediye Meclisi’nde görüşülen mali tabloların kamuoyuyla paylaşılmasının son derece doğal ve doğru olduğunu vurguladı. Ancak bu verilerin yalnızca belirli rakamlar üzerinden, hiçbir açıklama yapılmadan ve bağlamından koparılarak servis edilmesinin kamuoyunu bilgilendirmekten ziyade belediyeyi ve şahsını hedef alan bir algı oluşturma çabası olduğunu söyledi.

“GERÇEK TABLO ÇOK NET”

Başkan Tuğlu, 2026 yılı Mart ayında belediye personelinin Ramazan Bayramı ödeneklerinin, Nisan ayında 1 Mayıs ödeneklerinin, Mayıs ayında ise Kurban Bayramı ödeneklerinin eksiksiz ve günü gününe ödendiğini belirtti.

Sadece bu üç aylık süreçte belediye tarafından çalışanlara 9 milyon TL’nin üzerinde ek ödeme gerçekleştirildiğini ifade eden Tuğlu, bu ödemelerin tamamının belediyenin kendi mali kaynaklarından karşılandığını söyledi. Belediyenin bu süreçte hiçbir bankadan kredi kullanmadığını, borçlanmaya gitmediğini ve herhangi bir borçlanma talebinde de bulunmadığını kaydetti.

“MAAŞLAR ZAMANINDA ÖDENİYOR”

Başkan Tuğlu, geçmiş yıllardan devralınan mali yükümlülükler ve borç taksitlerinin de ödeme planına uygun şekilde düzenli olarak yerine getirildiğini belirtti. Güçlü mali planlama sayesinde çalışanların hiçbir hak kaybı yaşamadığını vurgulayan Tuğlu, belediye çalışanlarının maaşlarının her ayın son günü eksiksiz ve zamanında ödendiğini ifade etti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren en önemli talimatlarından birinin personel maaşlarının düzenli ödenmesi olduğunu hatırlatan Tuğlu, “Bugün belediyemizde maaş krizi yaşanmamakta, çalışanlarımız alın terinin karşılığını zamanında almaktadır” dedi.

“GEÇMİŞ DÖNEMLERLE KARŞILAŞTIRMAYIN”

Geçmiş dönemlere de atıfta bulunan Belediye Başkanı Tuğlu, geçmişte yaşanan maaş krizleri, grevler ve çalışan mağduriyetlerine dikkat çekerek, “Bizi geçmiş dönemlerle karıştırmayın” ifadelerini kullandı.

Tuğlu, geçmişte birçok belediye çalışanının kadrosuz çalıştırıldığını, sosyal ve mali haklardan mahrum bırakıldığını ve maaşların zamanında ödenememesi nedeniyle grevlerin yaşandığını hatırlattı. Ayrıca bazı personelin bayram ödenekleri, 13. maaş ve diğer yasal haklardan yararlanamadığını da belirtti.

“PERSONEL SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ”

Başkan Tuğlu, göreve geldikten sonra Sayıştay Başkanlığı ve Başsavcılıktan alınan hukuki görüşler doğrultusunda yıllardır çözülemeyen personel sorunlarını tek tek ele aldıklarını ve çalışanların mağduriyetlerini gidermek adına gerekli adımları attıklarını ifade etti.

“EMEĞİN KARŞILIĞI ZAMANINDA ÖDENİYOR”

Belediyede çalışanların haklarının yasal boyutta korunduğunu, maaşların düzenli ödendiğini ve bayram ödenekleri ile diğer yasal hakların eksiksiz yerine getirildiğini vurgulayan Tuğlu, “İşte emeğe değer vermek budur” dedi.

Emek vurgusu yapan Tuğlu, emeğin yalnızca sloganlarla değil, çalışanın hakkının zamanında ödenmesiyle ve biriken mağduriyetlerin giderilmesiyle anlam kazandığını ifade etti.

“ALGILAR GEÇİCİ, GERÇEKLER ORTADA”

Açıklamasının sonunda kamuoyuna çağrıda bulunan Belediye Başkanı Tuğlu, eksik bilgiler ve manşetlerle oluşturulmaya çalışılan algılara değil, olayların bütününe ve gerçeklere bakılması gerektiğini söyledi.

Tuğlu, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, hesap verebilir, mali disiplini esas alan ve çalışanının hakkını koruyan belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeden hizmet üretmeye devam edeceğiz. Algılar geçicidir. Gerçekler, hizmetler ve mali disiplin ise herkesin gözü önündedir” ifadelerini kullandı.