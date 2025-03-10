Polisin açıklaması şöyle:

08.03.2025 tarihinde, Şirinevler’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Gözde TÜMER (K-50)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

10.03.2025 tarihinde, Serdalı’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Özden MULLA (E-64)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve diyabet” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.