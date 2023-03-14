Tüp gaza 30 TL zam geldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yürürlüğe giren karara göre 10 kiloluk tüplerin perakende azami satış fiyatı 285 TL’den fazla olamayacak.
Karara göre zam, bugünden itibaren geçerli olacak.
Tüp gaza 30 TL zam geldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yürürlüğe giren karara göre 10 kiloluk tüplerin perakende azami satış fiyatı 285 TL’den fazla olamayacak.
Karara göre zam, bugünden itibaren geçerli olacak.
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