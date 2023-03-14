Karara göre zam, bugünden itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yürürlüğe giren karara göre 10 kiloluk tüplerin perakende azami satış fiyatı 285 TL’den fazla olamayacak.

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