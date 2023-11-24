Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.11.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, S.D.G.(E-28) ve Ş.M.(K-23), Dikmen’de bulunan bir ikametgahın arka bahçesine izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, bahçe içerisinde muhafaza edilen 2 adet mutfak tipi tüp gazı alıp çaldıkları sırada, ev sakin tarafından fark edilmeleri üzerine olay yerinden kaçmışlardır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

