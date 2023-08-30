-ÖZEL HABER

Taş-Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ülkede gündem olan "Bakanlar Kurulu kararıyla Vergi Affı" konusunda konuştu.



Telefonla katıldığı bir televizyon programında konuşan Turanlı, 'hukuki çerçevesi olmayan hiçbir işi olmadığını" vurguladı.

Yönettiği şirketlerde binlerce kişi çalıştığını ve bir çok dünya ülkesinde yatırımları bulunduğunu anlatan Turanlı, KKTC'deki hukuk müşavirlerinin, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı olduğunu ve konuyla ilgili 2022 yılında mahkemeye müracaat ettiklerini anlattı.

Turanlı, yaşanan süreci şöyle özetledi:

"Taleplerimizi mahkemede dile getirdik. Mahkeme dosyamız incelendi. Bu sırada Türkiye’nin de siyasi yönlendirmesiyle "gelin bunu kavga olmaktan çıkaralım ortak bir nokta bulalım dendi". Bizde sıkıldık. Mahkemelerden, kavgalardan. Bu noktada haklarımız da çerçevesinde bu para bize ödendi. Bu konuyla ilgili başka da bir şey konuşmam."