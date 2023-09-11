Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlının, “kanunsuz patlayıcı madde ithal etmek, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Bulak, zanlının 8 Eylül 2023 tarihinde Girne Liman'ından sırt çantası içerisinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 28 adet 9 mm MKE marka 2018 üretim yılı canlı tabanca mermilerini KKTC'ye ithal ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan Kale 12 noktasından mermilerle birlikte çıkış yapmaya çalıştığı esnada X-Ray cihazında tespit edilerek suçüstü halı gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mermilerin emare alındığını, zanlının ifade verip, Türkiye’de ruhsatlı silahı olduğunu ve bu mermilerin de o silaha ait olduğunu söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkeye turist olarak gelen sanığın kızının KKTC'de öğrenci olduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.



