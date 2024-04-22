Polis memuru Yusuf Bilgiç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 09.04.2024 tarihinde, Lefkoşa'da Kemal Aksay Caddesi üzerinde bir şahıs tarafından düşürülmek suretiyle kaybedilen 6 bin TL değerindeki cep telefonu ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ve incelenen kamara görüntülerinde söz konusu telefonu olay mahalinden aracıyla geçen zanlının bularak alıp çaldığını belirlediklerini söyledi.

Polis, zanlının 19.04.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, soruşturma başlatıldığını, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 28 Ocak 2024 tarihinde 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ancak izin süresi bittikten sonra 2 Şubat 2024’ten itibaren kaçak olarak ülkede kalmaya devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde telefonu Lefkoşa’daki bir telefoncuya sıfırlaması için verdiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, söz konusu telefonun emare alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.