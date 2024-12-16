Geçtiğimiz günlerde ilki gerçekleşen etkinliğin, ikinci ayağı ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nde düzenlendi.

Turizm Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, eğitmenler gözetiminde 20’yi aşkın öğrencinin katıldığı etkinlikte, küçük çocuklar hem oyun parkında hem de elektronik oyuncaklarda eğlendi. 15 yaşından büyük öğrenciler ise bilardo, langırt yanı sıra elektronik oyuncaklarda oyunlar oynadı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonrasında çocuklara yiyecek içecek ikramı da yapıldı.

Girne Boğaz’da faaliyet gösteren Kidofarm'da yer alan etkinlikler Aralık ayı boyunca her hafta düzenlenecek.