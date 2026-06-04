Yabancı dil bilgisi ve ilk yardım konularında eğitimli olan Turizm Polisleri; görev yaptıkları bölgelerde yaya ve bisikletli devriyeler gerçekleştirerek, turistlerin ve halkımızın güvenliğini artırmak, kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamak ve ihtiyaç duyan ziyaretçilere rehberlik desteği sunmak amacıyla görev yapmaktadır.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından hâlihazırda üç ilçede yürütülen Turizm Polisi uygulamasının, önümüzdeki dönemde Gazimağusa bölgesinde de hayata geçirilerek daha geniş bir alana yayılması ve ülkemizin güvenli turizm vizyonunun önemli bir unsuru haline getirilmesi hedeflenmektedir.