Bakanlık, ülkedeki turizm potansiyelinin artış istatistiklerini dikkate alarak, turist sayısındaki artış ve buna bağlı olarak yaşanabilecek gerek turizm gerekse de çevre konularındaki olumsuzlukları önlemek ve aynı zamanda farkındalık yaratmak maksadı ile 2024 mali yılı bütçe kalemine koyduğu Turizm ve Çevre Sivil Denetim Birimi kalemi ile görev yapacak olan sivil denetçiler, yerel yönetimler ile de koordineli olarak çalışacak.

BELEDİYELER İLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLECEK…

Konu ile ilgili olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Belediyelerin, önümüzdeki hafta içerisinde toplantı gerçekleştirerek, Turizm ve Çevre Sivil Denetim Birimi ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak düzenleme konusunda fikir alışverişinde bulunulacak.