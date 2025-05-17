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Bu çerçevede, pazartesi 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında, TCG Doğanay (S-351) Denizaltısı Girne Turizm Limanı’nda, TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi ise bağlı bulunduğu Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.

ürk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı, 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde KKTC'ye ziyaret gerçekleştirecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Doğanay (S-351) ülkeye liman ziyareti yapacak.

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