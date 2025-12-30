Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, faaliyete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.