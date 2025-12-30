Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 2016’da kadın cinayetine kurban giden Nacisoy anısına Girne Belediyesi tarafından yeşil alan olarak kullanılan bölgeye, engelli dostu park alanı ve ağaçlandırma yapıldı.

Bugün sabah düzenlenen açılış törenine, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ayşe Karalıgil, Halil Oktunç, Mete Ünal Girgen, Ziya Egemen Sencer ve belediye yöneticileri katıldı.

Açılışta ayrıca Nacisoy’un kardeşleri Nesil ve Tolga Nacisoy ile kızı Tual Nacisoy yer aldı.

Nesil Nacisoy, konuşmasında ablasının adının ölümsüzleştirilmesi için atılan bu adımdan dolayı herkese teşekkür etti.

Şenkul: “Ondan eksik kalan zamanı, buradaki insanların güzel geçirmesini temenni ediyoruz”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, tanışıklıkları çok eskiye dayanan Akile Nacisoy ile arkadaşlıklarının Nacisoy hayatını kaybedene kadar devam ettiğini belirtti.

Akile Nacisoy’un bir kadın cinayetine kurban gittiğini söyleyen Şenkul, ülkede de dünyada da kadına şiddetin arttığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Akile Nacisoy Parkı’nın bu anlamda sadece bir park değil, bu sorunla mücadelenin de bir simgesi olacağına inanç belirten Şenkul, “Ondan eksik kalan zamanı, buradaki insanların güzel geçirmesini temenni ediyoruz” dedi.