Törende, Vakfa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bağış yapanlara madalya ve berat belgeleri takdim edildi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Vakfın tanıtım videosu gösterimi ile devam etti. Konuşmaların ardından tören belgelerin takdim edilmesiyle sona erdi.