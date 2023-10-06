Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Dr. H.U ile Türkeli köyünde boş bir arazi içerisinde kupürleri kesilmiş şekilde bulunan yüzlerce ilaçla ilgili tutuklanan eczacı H.K bugün tekrardan mahkemeye çıkarıldı.

Müfettiş muavini Cemali Çiftci, soruşturmayla ilgili olguları aktardı. Çiftci, hastaların bilgisi dışında reçete düzenlendiğini kaydetti.

Zanlıların iş yerleri ve ikametgahları arandığını ifade eden Çiftci, birçok elektronik eşya tespit edildiğini belirtti.

Çiftci, ilk duruşmada Türkeli’de bulunan ilaçların kendisinin olmadığını öne süren zanlı eczacı H.K ikinci gönüllü ifade bazı reçetelere ekleme yaptığını kabul ettiğini belirtti.

Dr. H.U ise H.R'ye 1901 reçete yazdığını söyleyen Çiftci, 67 reçetenin sahte olduğu tespit edildiğini söyledi.

Olguların dinlenilmesinin ardından zanlılar hakkında soruşturma kapsamında 5’er gün daha tutukluluk emri verildi.