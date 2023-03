Seçim tarihi netleşti! Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin seçimlere 14 Mayıs'ta gideceğini açıkladı.

İşte o açıklama:

'14 MAYIS' MESAJI: MİLLET GEREĞİNİ YAPACAK

Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir. Şu anda biz can derdindeyiz, şimdi tek gündemimiz deprem ve depremin yol açtığı acılar, kulağımızı sadece milletimize veriyoruz ama bütün bunları da not ediyoruz. Vakti gelince notları açıklayacağız. Ey muhalefet, biz dertliyiz, ama dedim ya, not ediyoruz.