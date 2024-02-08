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Holguin’in Atina ve Ankara temaslarının ardından Londra’ya da gitmesi bekleniyor.

Holguin, KKTC ve Kıbrıs Rum kesimindeki temaslarının ardından önceki gün Atina’yı ziyaret etmiş ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüşmüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf da paylaşıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar'ı kabul etti.

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