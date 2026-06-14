Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçın golleri 27' Irankunda, 75' Metcalfe'den geldi.

Bu sonuçla D Grubu'nda ABD 3 puanla zirveda yer aldı. Avustralya aynı puanla 2. sırada kendine yer buldu.

Türkiye -2 averaj ile 3. sırada yer alırken, ABD'ye 3-0 mağlup olan Paraguay 4. ve son sırada yer aldı.

Ay yıldızlılar Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçını 20 Haziran Cumartesi, saat 06.00'da Paraguay ile oynayacak. 3. ve son maç 26 Haziran Cuma, 05.00'te oynanacak.