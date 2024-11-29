Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralma kaydetti.

Sıkı para politikasının etkisiyle büyüme verisi beklentilerin altında kaldı.

Ekonomistler, bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyordu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İNŞAAT VE FİNANSTAN ÖNEMLİ KATKI

Büyüme üzerinde inşaat ve finans sektörü önemli katkı sağladı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve hizmetler yüzde 1,4 arttı.

SANAYİDEKİ DARALMA DİKKAT ÇEKTİ

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,4, sanayi sektörü yüzde 2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 0,3 azaldı.

İÇ TÜKETİM CANLILIĞINI KORUYOR

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,8 azaldı.