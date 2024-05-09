Başbakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Müdürü Himmet Turgut, takım sorumlusu Beden Eğitimi ve Spor Öğremeni Bahir Arnal ile sporcular yer aldı. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyesi Okan Karademir de ziyarette hazır bulundu.

Okul müdürü Himmet Turgut ve antrenör Bahri Arnal, elde ettikleri başarının yanı sıra bugüne kadar ve bundan sonraki süreçte yapılacak olan çalışmalarla ilgili Cahitoğlu’na bilgiler aktardı.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu elde edilen başarıyı kutlayıp devamını dilerken son dönemlerde okul takımlarımızın Türkiye’de çok önemli başarılara imza attığını ve bu başarılarla da gurur duyduklarını ifade etti.

Cahitoğlu, Başbakanlık olarak okullara ve takımlara her türlü desteği vermeyi devam edeceklerini belirtip, Hala Sultan İlahiyat Koleji Ortaokul Erkek Hentbol Takımı sporcularının da Başbakan Ünal Üstel tarafından ödüllendirileceğini açıkladı.