Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan yayımladığı açıklamada, güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerinin altını çizdi.

Jeomanyetik fırtınaların, uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabileceğini ifade eden Sayan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Son dönemlerde güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlemekteyiz.

Jeomanyetik fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmekte.

Söz konusu fırtına ile ilgili yapılan bazı bilimsel açıklamalara göre; uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar meydana gelebileceği, bu durumun saatler sürebilecek kesintilere sebep olabileceği öngörülüyor.

Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık meydana gelmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.