Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekilleri, bakan ve milletvekili eşlerinin hazır bulunduğu geniş katılımlı etkinlikte, Zerrin Üstel, KKTC’nin her bölgesinden anneleri öğle yemeğinde misafir etti.

Etkinlik Anneler Günü temalı video gösterimi ile başladı.

ZERRİN ÜSTEL

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, konuşmasında Başbakan Üstel’in selamlarını ileterek başladı.

Üretkenliği ile hayatın her alanına değer katan, UBP'ni her seçimde zaferden zafere taşıyan kadınları ve anneleri böylesine büyük buluşmada ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Üstel, Kıbrıs Türkü kadınının, annesinin, gerek fiilen kendi mücadelesi, gerekse milli şuurla yetiştirdiği evlatların ortaya koyduğu destansı mücadele ile var oluş sürecine yaşamsal katkı yaptıklarına işaret etti.

Üstel, şöyle devam etti:

Kıbrıs Türk kadını ve anası, her daim, toplumun sosyal ve kültürel gelişiminde, aile kavramının güçlenmesinde, geleceğe sağlıklı ve başarılı nesillerin yetiştirilmesinde büyük pay sahibi olmuştur… Tarih boyunca, kendi ayakları üzerinde durmayı başaran, hak ve özgülüklerine sahip çıkan analarımız ve kadınlarımız hem çalışmaktan asla vazgeçmemiş hem de doğuran, besleyen, büyüten, yetiştiren ve var eden olmuşlardır. O yüzden, Kıbrıs Türk halkı, anaları ve kadınları ile ne kadar gurur duyarsa azdır… Bu konuda partimiz de çok şanslıdır… Tarih boyunca Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesine katkı yapan kadınlar, bugün partimizin iktidar mücadelesinin vazgeçilmez unsurları olmuşlardır. Analarımızdan, kadınlarımızdan oluşan, kadın örgütlerimiz, partimizin ilke ve ideolojisinin ülkenin ve dünyanın dört bir yanına duyurulması için var gücüyle çalışmaktadır. UBP’nin de, ülkenin de itici gücü analarımızdır, kadınlarımızdır. O yüzden sizleri bir kez daha yürekten kutluyorum…

Geleceğin, annelerin yüreklerinde yükseldiğini, annelerin yetiştirdiği evlatlarla şekillendiğini belirten Üstel, “Partimiz, analarımızın ve onların yetiştirdiği çağdaş gençlerle geleceğe yürüyor. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yüreği evlat sevgisi dolu, kalbi evlatları için çarpan tüm annelerin gününü bir kez daha kutluyorum. Tüm anne adayı kadınlarımızı da şimdiden kutluyorum” diye ekledi.

HASİPOĞLU

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, annelerin kıymetine vurgu yaparken, “Yaşam boyu, günlük koşuşturma, mesleki telaş, gibi etkisel alanımız içerisindeki pek çok konudan öte, değişmeyen ve değişmeyecek tek sevgi, anne sevgisidir…” dedi.

Hasipoğlu, Modern toplumların temel yapı taşı ailenin, baştacı annelerimizin kıymetini bir günle anlatmak imkansız elbette… Paha biçilmez Maneviyatın ve karşılıksız sevginin tek bir karşılığı anne olduğunu her anımızda hatırlamak, evlat sorumluluğu kadar, toplumu ayakta tutacak önemli bir görevdir” diye konuştu

Şampiyon Meleklerin annelerinin acısını da paylaşan Hasipoğlu, “Allah, kimsemizi, Evlat acısıyla sınamasın… Başta kendi annemin, eşimin, sizlerin hakkını ödeyecek bir kıymet, bu dünyada yok… Ana gibi yar olmaz” diye ekledi.

ERSİN TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da “Devletin kurulmasında, annelerin ve kadınların katkıları büyüktür” dedi.

Kadınların değerli çalışmalarla ülke siyasetine katkılar yaptığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuiyeti için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

“Önemli olan devletimiz, milli değerlerimiz ve maneviyatımızla geleceğe yürümemizdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, büyük fedakarlıklarla kurulan devlette, annelerin ve kadınların büyük katkılarının olduğunu kaydetti.

Annelerin sevgisi ve şefkatinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, anneleri gösterdikleri özverinden dolayı tebrik etti.