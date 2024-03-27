Avrupa’da liglere verilen arada Türkiye Milli Takım, hazırlık maçlarında sahne aldı. İlk sınavını Macaristan'a karşı veren Milliler maçı 1-0 kaybetmişti. A Milli Takım, ikinci ve son hazırlık maçında Avusturya'ya konuk oldu.

Ev sahibi ekip maçı 6-1 kazandı. Avusturya 2. dakikada Schlager ile maça hızlı girdi. 25. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltı noktasından Milli Takım'a beraberliği getirdi.

Gregoritsch, 44., 49. ve 59. dakikalarda attığı gollerle maçı 4-1'e getirdi ve hat-trick yaptı. 78. dakikada Baumgartner penaltı noktasından farkı 4'e çıkardı. 90+6'da Entrup maçın skorunu tayin etti.

AVUSTURYA, MİLLİ TAKIM'A KARŞI İLKİ BAŞARDI

Avusturya tarihinde ilk kez A Milli Takım ile oynadığı bir maçta 6 gol buldu.

SON HAZIRLIK POLONYA İLE OYNANACAK

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, final turnuvası öncesindeki son özel maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.