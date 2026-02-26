Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan ABD'nin, İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalarda bulunuldu.

Türkiye'nin, bölgedeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır. Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan ABD'nin, İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"BÖLGEDEKİ TÜM GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Açıklamada, Suriye'nin "DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu"na 90'ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının, ABD'nin Suriye'de bulunan askeri varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğunun değerlendirildiği vurgulanarak, "ABD'nin, Suriye ve Irak'taki faaliyetleri, bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Somali ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatlanmasına ve terörle mücadelesine destek sağlamanın, Somali'nin ekonomik kaynaklarının güvenliğini ve ülkenin milli çıkarlarını korumak amacıyla yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce açıkladığımız üzere S-400 hava savunma sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup göreve hazır durumdadır. S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamaktadır. S-400'lerle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dönem dönem spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu konuda açıklamalarımız dışındaki iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."