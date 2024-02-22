Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ticaret Bakanımız Sn. Ömer Bolat ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Bolat’ın babası Şevki Bolat Beyefendi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, Bolat ailesine ve dost çevresine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

Şevki Bolat’ın cenazesi bugün öğlen namazının sonrasında İstanbul’daki Zeytinburnu Merkez Efendi Camisinden kaldırılacak.

Berova’dan başsağlığı mesajı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, babası vefat eden Bolat’a başsağlığı diledi.

Berova yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın babası Şevki Bolat’ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ahirete irtihal eden merhum Şevki Bolat’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli oğlu bakan Ömer Bolat’a, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.”