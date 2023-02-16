Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, depremde kaybedilenlerle ilgili Türkiye Barolar Birliği ile yapmış oldukları koordinasyon çerçevesindeki tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, “Türkiye Barolar Birliği, başlamış veya başlayacak olan ceza yargılama sürecinde ailelerimizi temsil etmek ve onlara bu süreçte hukuki hizmet vermek üzere 6 kişilik bir avukat ekibi oluşturmuştur” ifadelerini kullanarak, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan'ın da bizzat yer alacağı avukat ekibinin diğer üyeleri ise, Prof. Dr. Devrim Güngör (Ankara Barosu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı); Av. Mehmet Eren Turan (Ankara Barosu, Ankara Barosu Önceki Başkanı) ; Av. Enes Taner (Ankara Barosu) ; Av. Gülendam San Karabulutlar (İstanbul Barosu, TBB İnsan Hakları Merkezi üyesi); Av. Deniz Özbilgin (Ankara Barosu, TBB Avukat Hakları Merkezi Sözcüsü) olarak belirlenmiştir. Ayrıca Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan da tüm süreçte ailelerimizi temsil eden avukat ekibine destek verecektir.”

Esendağlı, “Buna karşılık, Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak ailelerimiz ile Türkiye'deki avukat ekibi arasındaki koordinasyonu, iletişimi sağlamak ve tüm işlemlerde yardımcı olmak üzere benim de içinde bulunduğum, Mağusa Baro Başkanımız, Konsey üyelerimiz ve çoğunluğu yakın aile bireylerini kayıp vermiş olan meslektaşlarımızdan oluşan bir ekip oluşturduk” dedi.

Bu iki ekibin karşılıklı koordinasyon ve iki Barolar Birliği’nin kurumsal güvencesi ile en önemli ve en hassas süreç olan ceza yargılamasında ailelere hizmet vermek üzere hazır olduğuna vurgu yapan Esendağlı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Vekaletler Türkiye'ye iletildiği anda, tespit edilen ve/veya edilecek olan sanıkların yargılamasında ailelerimizin müdahil olarak taraf olmaları için gerekli işlemler hemen başlatılacaktır. Bunun dışında, diğer yargı işlemleri (Hukuk, idari) açısından da hazırlıklarımız sürmektedir. Amacımız, en acı şekilde kaybettikleri çocuklarının, yakınlarının haklarını arayarak onlara en son görevlerini yerine getirmek isteyen ailelerimize sürecin son gününe kadar destek vermek, çıktıkları bu yolda onları yalnız bırakmamaktır. İşimiz zor ama kararlığımız tamdır.”