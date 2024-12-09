Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşunda bulunan askeri helikopterin düşmesi sonucu biri tuğgeneral 6 asker şehit oldu.

Vali Erin, yaptığı açıklamada, helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirterek, "Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu var, orada düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü." dedi.

Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi.

MSB: 6 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

MSB'den daha sonra yapılan açıklamada ağır yaralanan askerin de kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.