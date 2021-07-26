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4 bin tane salkımı çöp poşetleriyle kapladı !

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümlerini olumsuz hava koşullarından korumak için çöp poşetleriyle kapladı. 4 bin üzüm salkımını korumak için poşetleyen üretici Sarıgöl'de bir ilki gerçekleştirdi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:48
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4 bin tane salkımı çöp poşetleriyle kapladı !

Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü üzümlerini sıcaklardan, doludan, aşırı yağışlardan ve tozdan korumak için her yıl bu aylarda bağlarını beyaz kanaviçeler ile örtü altına almaya başlarken bir üretici bağındaki 4 bin üzüm salkımını marketten aldığı küçük boy çöp poşetleri ile koruma altına aldı. Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde idarecilik yapan ve aynı zamanda çiftçilikle de uğraşan Fahri Sarıtaş, Bağlıca Mahallesi'nde superior cinsi üzümlerini yağmur zararından korumak için poşetledi.

‘’Sarıgöl’de ilk uygulama’’

Bu yıl ilçe ve çevresinde ilk kez uygulamanın yapıldığını anlatan üretici Fahri Sarıtaş, "Yaklaşık 4 bin salkım üzümü marketten temin ettiğim mini çöp poşetleriyle koruma altına aldım. Bu gece ve yarın olması beklenen yağmura karşı önlem aldım. Bunu yapabilmek için 8 bayan işçiden yardım aldım. Yaklaşık 3.5 dönüm bağın üzümünü bu şekilde poşetledim.’’ dedi.

Üretici Sarıtaş, olgunlaşan üzümlerin çok çabuk çatladığını ve çocukları gibi değer verdiğini, ürünlerini korumak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Bunun bir deneme olduğunu dile getiren Sarıtaş, olumlu cevap aldığı takdirde diğer çiftçilere de örnek olarak katkı sağlamak isteğini ifade etti. Çiftçilerin bu sene ayaz zararı sebebiyle ürünlerinde ciddi kaybı olduğunu kaydeden Sarıtaş, bu tür bir önlemle azda olsa olan ürününü korumak isteğini bildirdi.

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