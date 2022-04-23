4 Kişi hayatını kaybetti

Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait mevkisinde seyir eden Tuncay Güngör (51) yönetimindeki 46 LV 718 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.
4 KİŞİ BOĞULDU
Kanaldan çıkarılan araçtaki şoför, eşi Hedik Güngör (43) ile kızları Dilan Güngör (20) ve Suna Nur Güngör'ün (9) boğulduğu tespit edildi.
3 KİŞİ DE HASTANEYE KALDIRILDI
Boğulması tehlikesi geçiren yolculardan Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.